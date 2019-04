Apple-Aktie: Die Bullen nehmen Kurs auf das Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nach der Korrektur im vierten Quartal 2018 macht die Apple-Aktie in diesem Jahr wieder richtig Spaß, zumindest wenn man als Long-Investor an steigenden Kursen interessiert ist. Die Aktie bewegt sich entlang einer stabilen Aufwärtstrendgeraden nach oben und verläuft dabei zumeist am oberen Ende des Bollinger Bandes. Im April gelang erstmals der Sprung über die 200,00-US-Dollar-Marke, die den Anlegern in den Folgetagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.