Apple-Aktie: Die Bullen-Attacke kann kommen!

Nach Vorlage der Quartalszahlen Ende Januar konnte die Apple-Aktie deutlich ansteigen und erstmals seit dem Rücksetzer Anfang November auch die 50-Tagelinie (EMA50) wieder überwinden. Nach einem Hoch am 5. Februar bei 174,56 US-Dollar kam es zu einer leichten Korrektur, die aber schon oberhalb der 50-Tagelinie abgefangen werden konnte. In der Folge ging die Aktie in eine Seitwärtsbewegung über, hielt sich dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.