Apple-Aktie: Buffett hat erneut hinzugekauft

Er hat es wieder getan: Warren Buffett, Großinvestor, Multi-Milliardär und bekennender Apple-Fanboy, teilte in einem Interview mit dem US-Sender CNBC anlässlich seines 88. Geburtstages mit, dass er weitere Aktien des Apple-Konzerns gekauft habe. Das berichtet das Finanzportal finanzen.net am Freitagmorgen. Bereits im zweiten Quartal hatte Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway die Beteiligung am Apple-Konzern ausgebaut und zwar um rund fünf Prozent.

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.