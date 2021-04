Apple Aktie: Binance fügt Apple, Microsoft, MicroStrategy Aktie-Token hinzu!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die führende Kryptowährungsbörse Binance hat drei neue Aktien-Token auf ihrer Plattform gelistet.

Was passiert ist

Tokenisierte Versionen von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) und MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR) werden im Laufe der Woche für den Handel verfügbar gemacht, so die Ankündigung der Börse.

Die Microstrategy (MSTR/BUSD) Token werden zuerst um 9:30 AM ET am Montag gelistet, gefolgt von den Apple (AAPL/BUSD) und Microsoft (MSFT/BUSD)



