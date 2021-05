Apple-Aktie: Bill Gates veräußert Apple-Anteil und kauft stattdessen diese Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Bill and Melinda Gates Foundation Trust verkaufte seine gesamte Beteiligung an Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) und Twitter Inc. (NYSE:TWTR) im ersten Quartal dieses Jahres, erwarb aber eine neue Beteiligung an dem in Südkorea ansässigen E-Commerce-Unternehmen Coupang Inc. (NYSE:CPNG).

Die Investitionsänderungen, die vorgenommen wurden, bevor der Mitbegründer der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT), Bill Gates und Melinda Gates, Anfang des Monats ihre Scheidung bekannt



