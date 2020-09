Apple-Aktie – Biden als Präsident? ACHTUNG für Apple?!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Das Rennen um die US-Präsidentschaft ist in vollem Gange! Trump und sein Herausforderer Biden liegen in manchen “Swing-States” Kopf an Kopf – in anderen wichtigen Bundesstaaten hingegen liegt Biden laut den jüngsten Umfragen in Führung! Die Amerikaner sind jedoch vorsichtig hinsichtlich dieser Umfragen. Denn schon 2016 wurde entsprechend den Umfrageergebnissen eher Hillary Clinton als Siegerin gesehen – und nicht Donald Trump! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung