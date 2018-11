Apple-Aktie: Besser als gedacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple ist in den vergangenen Tagen wieder deutlich stärker geworden als gedacht. Der Wert war charttechnisch bereits in einem sehr schlechten Zustand, bevor es in diesen Tagen wieder aufwärts ging. Nun nähert sich der Titel wieder seiner wichtigen Obergrenze bei 160 Euro an. Am Dollarkurs lässt sich ablesen, dass noch ein beträchtlicher Schritt erforderlich ist, bevor es wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.