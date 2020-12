Apple Aktie: Bald eigene Chips!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Senior Vice President of Hardware Technologies von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), Johny Srouji, gab in der Sitzung des virtuellen Rathauses am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen begonnen hat, eigene Mobilfunkmodem-Chips für zukünftige Geräte zu bauen, berichtet Bloomberg.

Was geschah

“Dieses Jahr haben wir mit der Entwicklung unseres ersten internen Mobilfunkmodems begonnen, das einen weiteren wichtigen strategischen Übergang ermöglichen wird”, sagte Srouji bei der Sitzung. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung