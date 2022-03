Apple-Aktie: Ausweisen leicht gemacht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) teilte am Mittwoch mit, dass die Einwohner von Arizona nun ihren Führerschein und ihren Personalausweis in der digitalen Brieftasche des iPhone-Herstellers speichern können.

Einwohner des Grand Canyon State können ihre Dokumente auf ihren iPhones oder Apple Watch an bestimmten TSA-Kontrollpunkten im Phoenix Sky Harbor International Airport vorlegen, so Apple in einer Erklärung.



