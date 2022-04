Apple-Aktie: Aufschwung möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Abwärtstrend Apple, Inc (NASDAQ:AAPL) rutschte am Montag um 0,4% ab und fiel nach der Markteröffnung um weitere 1,63%, bevor sie am 200-Tage-Durchschnitt Käufer fand und vom Tagestief bei 158,50 $ abprallte. Die Abwärtsbewegung ist eine Fortsetzung des Abwärtstrends, in dem sich Apple seit dem 30. März befindet, als die Aktie ihren Höchststand bei 179,61 $ erreichte. Ein Abwärtstrend liegt vor,… Hier weiterlesen