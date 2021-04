Apple-Aktie: Aufbruch in ein neues Technologiezeitalter!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) wird mit der Einführung der Low-Temperature Polycrystalline Oxide- oder LTPO-Display-Technologie im kommenden iPhone 13-Modell die dominierende Technologie in den nächsten zwei Jahren werden, so der Display-Analyst Ross Young.

Was geschah

Young, ein Analyst bei Display Supply Chain Consultants (DSCC), sagte auf Twitter, dass DSCC nun prognostiziert, dass die LTPO-Display-Technologie die LTPOS-AMOLED-Smartphones bis Ende 2023 in Bezug auf den prozentualen Anteil



