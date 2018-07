Apple-Aktie: Auf der Zielgeraden!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple wird heute nach Börsenschluss an der New York Stock Exchange seine Zahlen zum dritten Quartal (April bis Juni) vorlegen. Dann wird vermutlich auch die Vorentscheidung darüber fallen, ob der iPhone-Konzern oder doch Amazon als erstes Unternehmen die Billion-Dollar-Marke in Sachen Marktkapitalisierung erreichen wird. Aktuell hat Apple die Nase vorn und benötigt noch eine Kurssteigerung von etwas mehr als 7 Prozent,

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.