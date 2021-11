Apple-Aktie: Auf dem Weg zu neuen Allzeithochs?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am Dienstag brach Apple, Inc. (NASDAQ:AAPLE) nach einem inneren Balkenmuster nach oben aus. Die Aktie hat daran gearbeitet, die Verluste auszugleichen, die entstanden sind, als Apple am 28. Oktober einen Umsatzrückstand für das vierte Quartal bekannt gab, was dazu führte, dass die Aktie am folgenden Tag um etwa 4 % fiel, bevor sie sich wieder erholte.

In der CNBC-Sendung “Halftime Report” stellte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung