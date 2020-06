Apple Aktie : Auf der Überholspur – aber nicht unbedingt ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In der Apple-Aktie investierte Anleger können sich in diesen Tagen beinahe täglich über neue Allzeithochs freuen. Damit setzt sich nicht nur der nach dem Tief vom 23. März bei 212,61 US-Dollar gestartete Anstieg weiter fort. Er hat sich vielmehr im Juni deutlich beschleunigt und die Aktie ist regelrecht in eine Fahnenstange übergegangen.

Bewegungen wie diese ziehen natürlich weitere Käufer an.



