Apple Aktie: Apples lange gemunkelt Mixed-Reality-Headset soll dann starten!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) plant, sein lange gemunkeltes Mixed-Reality-Headset Mitte nächsten Jahres auf den Markt zu bringen, gefolgt von einer Augmented-Reality-Brille bis 2025, so der Analyst Ming-Chi Kuo, wie MacRumors am Sonntag berichtete. In einer Research-Notiz sagte Kuo, dass Apples MR/AR-Produkt-Roadmap drei Phasen umfasst, bestehend aus dem Helmtyp bis 2022, dem Brillentyp bis 2025 und dem Kontaktlinsentyp bis 2030-2040. Das Mixed-Reality-Headset wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



