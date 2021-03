Apple Aktie: Apple will neue High-End-iPad-Linie mit selbstgebautem Prozessor auf den Markt bringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) will im April eine neue iPad Pro-Linie auf den Markt bringen und plant außerdem Updates für seine bestehende iPad-Linie, berichtete Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die neuen iPad-Pro-Modelle werden dem Bericht zufolge mit einem besseren Prozessor, verbesserten Kameras und einem Thunderbolt-Anschluss kommen. Sie werden den aktuellen iPad Pros ähneln und in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



