Apple Aktie: Apple will iPads deshalb in diesem Jahr in Indien herstellen!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) will noch in diesem Jahr mit der Produktion seiner iPad-Geräte in Indien beginnen, um von der chinesischen Fertigung wegzukommen, berichtete Reuters am Donnerstag.

Was geschah

Der Tech-Gigant würde sich höchstwahrscheinlich an einen seiner bestehenden Zulieferer in Indien wenden, um bereits in diesem Jahr iPads im Land zu etablieren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters.



