Apple Aktie: Apple warnt App-Macher davor!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) warnt laut einem Bericht der Financial Times chinesische App-Entwickler und Tech-Firmen davor, seine neuen Datenschutzregeln zu umgehen, die voraussichtlich in diesem Frühjahr eingeführt werden.

Was passiert ist

Die neue Funktion erfordert laut Apple, dass Apps die Erlaubnis der Nutzer einholen, bevor sie sie verfolgen. Allerdings testen Tech-Firmen in China mehrere Workarounds für die neue Funktion, um weiterhin Nutzer ohne deren



zur Originalmeldung