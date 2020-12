Apple Aktie: Apple verlangt 549 Dollar für seine neuen Kopfhörer!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) hat am Dienstag den AirPods Max für 549 Dollar über die Ohren eingeführt, und das saftige Preisschild für die mehrfarbigen Kopfhörer erweist sich für viele in den sozialen Medien als schwer zu verkraften.

Was geschah

Während einige Kaufinteressenten von den fünf Farben des Kopfhörers oder seiner 20-Stunden-Batterielaufzeit begeistert sein mögen, hat der hohe Preis viele verärgert über das von Tim ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



