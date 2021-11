Apple Aktie: Apple kündigt “Self Service Repair” für Kunden an!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple, Inc. (NASDAQ:AAPL) kündigte am Mittwoch die Einführung von “Self Service Repair” an, beginnend mit iPhones.

Apple wird Kunden, die Reparaturen selbst durchführen wollen, ab Anfang nächsten Jahres in den USA Originalteile und -werkzeuge von Apple zur Verfügung stellen. Der Service soll bis 2022 auf weitere Länder ausgeweitet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Service zunächst für das iPhone ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung