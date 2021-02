Apple Aktie: Apple investiert 3,6 Milliarden Dollar in Kia!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) plant, 3,6 Milliarden Dollar in die Hyundai Motor Company (OTC:HYMTF) Tochter Kia Motors zu investieren, als Teil einer Zusammenarbeit bei Elektrofahrzeugen, berichtete Bloomberg am Dienstag – unter Berufung auf südkoreanische Medien. Der Deal zwischen dem von Tim Cook geführten Unternehmen und dem koreanischen Autohersteller könnte am 17. Februar unterzeichnet werden. Die Herstellung des Apple Car ist laut der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



