Apple Aktie: Apple enthüllt Gegenangriffspläne vor dem Prozess gegen Epic Games!

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) hat einem kalifornischen Bundesrichter gegenüber seine Pläne offengelegt, die Kartellrechtsklage von Epic Games Inc wegen der 30%igen App-Store-Entwicklergebühr des Unternehmens vor dem Prozess am 3. Mai anzufechten und zu rechtfertigen, berichtet Bloomberg.

Apple begründete die Gebühr mit seinen enormen Investitionen in die Entwicklung der proprietären Infrastruktur, die den App Store unterstützt, einschließlich Software Development Kits und Application Programming Interfaces.

