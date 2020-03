Apple Aktie: Apple Stores machen dicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Aufgrund des neuen Coronavirus macht Apple einen drastischen Schritt. Der Konzern kündigte am Wochenende an, sämtliche seiner Apple Stores außerhalb Chinas zunächst bis Ende März zu schließen. Begründet wird dies mit den Erfahrungen mit COVID-19, die schon in China gesammelt werden konnten. Dort haben sich Ladenschließungen als adäquates Mittel bewährt, um eine weitere Verbreitung der Krankheit zu unterbinden.

Kein Nachteil für Angestellte!

