Apple Aktie: Apple Pay – das nächste Wunder!

Apple musste in den vergangenen Tagen erhebliche Kritik einstecken. Diese jedoch ist in erster Linie politisch motiviert. Die Aktie selbst ist weiterhin in Rekordlaune und dürfte in den kommenden Tagen neue Allzeithochs schaffen. Wenn das Weihnachtsgeschäft wie erwartet läuft, sind sogar deutlich höhere Kursentwicklungen möglich.

Apple: Das neue Wunder ist greifbar!

Dabei hat das Unternehmen es offensichtlich geschafft, im Software-Bereich dauerhaft zu punkten.



