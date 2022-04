Apple-Aktie: Der Apple-Chart in der Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Aktuelle Finanzergebnisse Apple, Inc (NASDAQ:AAPL) wird am Donnerstag nach Börsenschluss seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vorlegen. Der Kurs der Aktie stieg vor dem Ereignis um über 4%. Ergebnisse für das erste Quartal Als der Tech-Gigant im Januar seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichte, stürzte die Aktie in den folgenden vier Handelstagen um 6,14 % ab und erreichte einen… Hier weiterlesen