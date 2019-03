Apple Aktie: Der Ansturm ist zunächst vorbei

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in den vergangenen Tagen einen Strategiewechsel verkündet. Der Weisheit letzter Schluss scheint noch nicht gefunden, so jedenfalls meint der Markt offenbar. Denn die Aktie dümpelt relativ bewegungslos vor sich hin, so der Eindruck. Am Donnerstag ging es minimal nach unten. Damit ist vor allem eine Bestätigung für die fehlende Einschätzung zum Strategiewechsel erreicht.

Das Haus möchte künftig nicht mehr ausschließlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.