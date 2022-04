Apple-Aktie: Das Allzeithoch ist zum Greifen nah!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie des US-Technologiekonzerns Apple hat in der zweiten Märzhälfte etwas Historisches geschafft. An elf Tagen in Folge produzierte die Aktie steigende Kurse und schaffte damit die längste Gewinnserie seit dem Jahr 2003. Positiver Nebeneffekt war, dass hierdurch der abwärts verlaufende Trendkanal nach oben durchbrochen werden konnte. Rückblickend ist der Trendkanal als Bullenflagge zu klassifizieren und damit als Gegenbewegung im übergeordneten ...



