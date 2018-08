Apple Aktie: Aktie mit neuen Rekorden

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple präsentierte sich am Mittwoch wieder stärker. Die Aktie ist mit einem Aufschlag von gut 0,2 % nach oben gewandert, ist indes in der Lage, in den kommenden Wochen noch einmal deutlich stärker zu steigen. Denn der Aufwärtstrend ist für Chartanalysten ohne Frage sehr stark und ausgeprägt. Die Kurse notieren sehr nahe an den bisherigen Allzeithochs. Wird die Hürde bei 190 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.