Apple Aktie: Akquisitionswut!

Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) ging in den letzten fünf Jahren auf Akquisitionsreise und erwarb in diesem Zeitraum mehr Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz als andere US-Technologieriesen, so eine neue Studie von GlobalData.

Was geschah:

Das in Cupertino, Kalifornien, ansässige Unternehmen erwarb im Fünfjahreszeitraum von 2016 bis 2020 25 KI-Startups und führte damit das Akquisitionsrennen an, das von den US-amerikanischen Tech-Giganten dominiert wurde.

