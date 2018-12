Apple-Aktie: Der Abwärtstrend setzt sich weiter fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Aktienkurs von Apple befindet sich seit Oktober in einem Abwärtstrend, aus dem die Aktie seitdem nicht mehr herausgefunden hat. Der Relative Stärke Index bewegt sich die meiste Zeit knapp über dem überverkauften Bereich und drang in diesem Halbjahr erst einmal in diesen ein. Die beiden Linien im MACD liegen fast genau übereinander, sodass kein aussagekräftiges Signal erwartet werden kann. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.