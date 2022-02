Apple-Aktie: 5 Gründe, warum sie auch im Tech-Crash einen Kauf wert ist

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Apple (WKN: 865985) ist einer der großen Gewinner dieser Quartalssaison. Ich denke, der Tech-Sektor wird in den kommenden Monaten noch einige schwache Momente erleben. Aber CEO Tim Cook hat den Smartphone-Giganten stabil aufgestellt für die Zukunft.

Das erste Quartal 2022 lief glänzend

Es gab einmal mehr Rekordumsätze. Zudem kletterte der Nettogewinn um 20 % auf 34,6 Mrd. US-Dollar.

Auch langfristig sehen die Zahlen hervorragend aus. Im folgenden Chart siehst du etwa den Free Cashflow der vergangenen elf Geschäftsjahre von Apple. Da geht es richtig gut ab.

Apple erzielt Rekorde in vielen Segmenten

Der Mac-Umsatz kletterte auf 10,9 Mrd. US-Dollar. Das sind 25 % mehr als im Vorjahresquartal. Die Dynamik finde ich klasse! Die letzten sechs Quartale waren die besten sechs Quartale aller Zeiten für den Mac. Auch die neue Chip-Politik des Apple-Managements trug dazu bei.

Sukzessive verabschiedet sich Apple von den Intel-Chips. Stattdessen setzt der Konzern auf seine eigenen Silizium-Prozessoren namens M1, M1-Pro und M1-Max.

Auch Wearables, Home und Zubehör stellten mit 14,7 Mrd. US-Dollar einen neuen Rekord auf. Das bedeutet ein Plus von 13 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Apple Watch baute ihre Reichweite deutlich aus: Mehr als 60 % der Kunden, die im ersten Quartal 2022 eine Apple Watch kauften, waren Neukunden.

Auch bei den Services brummt es. Apple erreichte bei Cloud, Musik, Video, Anzeigen und Zahlungsdiensten einen Umsatz von 19,5 Mrd. US-Dollar.

Neue Datenschutzregeln pushen die Werbeumsätze

Mark Zuckerberg meckert darüber, Meta (WKN: A1JWVX) schmiert deswegen ab: Apples neue Datenschutzregeln, nach denen Handykunden selbst entscheiden können, ob sie überwacht werden wollen, verändern die Marketingwelt.

Insbesondere App-Entwickler müssen vermehrt Anzeigen über Apple schalten, um ihre Apps an den Mann und an die Frau zu bringen. 2021 bereits kletterte der Anteil der Downloads über Apple-Anzeigen auf mehr als 50 %.

Das Beratungshaus Evercore ISI schätzt, dass Apples Werbeumsätze in drei Jahren auf 20 Mrd. US-Dollar steigen könnten.

Apple hat noch einige Asse im Ärmel

Allen voran der Zahlungsdienst Apple Pay entwickelt sich prächtig. Das Wachstum ist atemberaubend, finde ich.

Und die Apple Card hat aus meiner Sicht noch eine große Zukunft vor sich. Vor Kurzem stufte die Rating-Agentur JD Power sie als klare Nummer 1 unter den mittelgroßen Kreditkarten in der Kundenzufriedenheit ein. Für zahlreiche Kunden ist sie bereits zur wichtigsten Kreditkarte geworden. Und du weißt: Das Thema Kreditkarten ist ein ganz heißes in den USA. Ohne geht es hier nicht.

Das Management schaut optimistisch in die Zukunft

Apple soll weiter wachsen. Mindestens 4 % sind möglich. Gleichzeitig sind die Renditen sensationell: Die Gesamtkapitalrendite liegt bei 50 %, die Rendite auf das eingesetzte Kapital bei 26,4 %. Auch der Free Cashflow steigt seit Jahren kontinuierlich an.

Ist die Apple-Aktie nicht schon zu teuer?

Die Aktie lief natürlich hervorragend in den vergangenen Jahren. Gehen wir von einem jährlichen Free Cashflow-Wachstum von 15 % in den kommenden zehn Jahren aus, ist die Aktie fair bewertet. Momentan steht der Kurs bei 172,81 US-Dollar (Stand: 4. Februar 2022). Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt immerhin schon bei 28.

Aber ganz ehrlich: Bei diesem Unternehmen bin ich kompromissbereit. Apple bietet auch in den kommenden Jahren so viel Wachstumsfantasie, dass ich ernsthaft über ein Investment nachdenke. Ratsam erscheint es mir, jetzt eine kleine Position aufzubauen und in Zukunft kleine Kursrücksetzer für Zukäufe zu nutzen. Ähnliches gilt für dieses Tech-Schwergewicht.

