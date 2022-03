Apple-Aktie: 150-Millionen-Dollar-Deal!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

(NASDAQ: AAPL) hat das britische Fintech-Startup Credit Kudos Ltd. übernommen, berichtet The Block. Das Geschäft bewertete Credit Kudos mit ~$150 Millionen. Es wurde Anfang dieser Woche abgeschlossen. Das in London ansässige Startup für Kreditscoring ermöglicht es Unternehmen, Kreditantragsteller durch die Analyse von Bankdaten zu bewerten und bietet einen Service für potenzielle Kreditnehmer an, um deren Kreditwürdigkeit zu bestimmen, berichtet Bloomberg. Zuvor hatte Apple ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!