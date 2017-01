Apple (4) – Das sollten Sie über Apple wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

im dritten Teil der Apple-Reihe haben wir uns die Analysteneinschätzungen hinsichtlich der nächsten Quartalszahlen angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass für das erste Fiskalquartal 2017 und im Vergleich zum Vorjahresquartal, Analysten von einem durchschnittlichen Anstieg der Umsätze von 2 % ausgehen. Im zweiten Fiskalquartal gehen die Analysten von einem Anstieg von bereits 8,2 % aus. Dabei sollte man jedoch beachten, dass Q2 2016 als Vergleichsquartal, ein äußerst schlecht laufendes Quartal gewesen ist, was unter anderem auch an dem Gewinn je Aktie zu erkennen ist. Hier wurden die Analysteneinschätzungen deutlich untertroffen (- 5%). Schauen wir uns die markttechnische Lage der Kursentwicklung an.

Korrekturtrend erfolgreich überwunden

Die Apple-Aktie hat den mittelfristigen Korrekturtrend, der seit Mitte 2015 bestand, im Sommer 2016 erfolgreich überwunden. Die Korrekturtrendlinie verlief dabei in etwa bei 104 US-Dollar je Aktie. Seitdem hat die Aktie 11,35 % an Wert hinzugewonnen und konsolidiert nun leicht oberhalb des 100-Wochendurchschnitts. Es besteht nach oben hin eine Widerstandlinie, die im Bereich bei 121 US-Dollar je Aktie verläuft. Sollte dieser Preisbereich überwunden werden können, so besteht, aus der markttechnischen Perspektive, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit darauf, dass bald das Allzeithoch bei 135 US-Dollar je Aktie angesteuert wird. Ab Ausbruchsniveau würde die Aktie damit eine Aufwertung von 11,5 % verzeichnen müssen.

