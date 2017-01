Apple (3) – Das sollten Sie über Apple wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

im zweiten Teil der Apple-Reihe haben wir uns vor allem einige Segmente außerhalb des Smartphone-Segments angeschaut. Dabei haben wir festgestellt, dass Apple im Wearables-Geschäft vor allem während der Feriensaison die Führerschaft bei den Marktanteilen halten kann. Bei den Verkäufen von Hardware-Produkten in diesem Segment und in der Betrachtung eines ganzen Jahres (Q32015-Q32016), muss sich Apple allerdings von Samsung geschlagen geben. Dennoch, wenn es rein um die Verkäufe der Smart-Watch geht, kann Apple fast 20 % mehr verkaufen als Samsung, wenn man gewissen Berechnungen Glauben schenken will. Apple veröffentlicht nämlich keine offiziellen Zahlen zu den Apple-Watch Verkäufen. Des Weiteren haben wir kennen gelernt, dass sich der Geschäftsbereich Services Business, worunter iTunes, App Store, Apple Care, Apple Pay sowie iCloud fallen, sehr gut entwickelt. Er zählt nunmehr zum zweitgrößten Segment von Apple, gemessen an den Umsätzen. Schauen wir uns die Analysteneinschätzungen für die kommenden Quartalszahlen an.

Einschätzungen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2017

Apple wird am 24. Januar die Ergebnisse für das erste Quartal des Fiskaljahres 2017 veröffentlichen. Analysten schätzen die Umsätze auf durchschnittlich 77,4 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie wird auf durchschnittlich 3,23 US-Dollar geschätzt. Wenn Apple die Einschätzung bei den Umsätzen trifft, würde es einen Anstieg der Umsätze um 2 % im Jahresvergleich bedeuten. Beim Gewinn je Aktie hat Apple jeweils in Q1 2016, Q3 2016 und Q4 2016 die Schätzungen übertroffen. Allerdings wurden die Schätzungen in Q2 2016 um satte 5 % untertroffen. Für Q2 2017 erwarten Analysten einen Umsatz von durchschnittlich 54,7 Mrd. US-Dollar, was einen Anstieg von 8,2 % im Jahresvergleich bedeuten würde. Für das gesamte Fiskaljahr 2017 wird der Umsatz auf 229,08 Mrd. US-Dollar geschätzt. Im nächsten Teil der Reihe schauen wir uns die Kursentwicklung der Apple-Aktie an.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

