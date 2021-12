Apple: 3-Billionen-Schallmauer im Visier

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple (WKN: 865985) ist die Aktie der Stunde. In der letzten Woche hat der Kurs von 161,84 auf 179,45 US$ um +10,88% zugelegt – das macht einen Marktkapitalisierungsschub von umgerechnet unglaublichen 288,9 Milliarden US$.

Apple bietet eine breite Palette an qualitativ hochwertigen technischen Produkten wie das iPhone, das iPad oder die Fitnesswatch.

Die magische Zahl lautet 182,855 US$

Die Apple-Aktie sorgt mit ihrer Rallye auch für klare Verhältnisse im Ranking der wertvollsten ...





