Apple (2) – Das sollten Sie über Apple wissen!

im ersten Teil unsere Reihe zu Apple haben wir uns zunächst einige Kennzahlen zu Apple angeschaut. Wir haben festgestellt, dass 2016 das erste Jahr war in dem Apple rückläufige Verkaufszahlen verzeichnete. Die Umsätze stagnierten dementsprechend per Fiskaljahr 2016 sowie der Gewinn je Aktie. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass die negative Entwicklung auch etwas mit dem insgesamt rückläufigen Wachstum bei der Nachfrage im Smartphone-Markt zu tun hat. Das Wachstum ist im Vergleich zu 2015, besonders in 2016 stark eingebrochen. Hingegen scheinen sich die Nachfragerückgänge im PC-Markt zu stabilisieren, was den Umsätzen des MacBooks ein wenig auf die Sprünge helfen könnte. In dieser Reihe schauen wir uns an, welche Probleme Apple vor allem in China zu bewältigen hat und welche Businessbereiche Apple noch so vorantreibt.

China macht Probleme

Die Führung beim Marktanteil im Smartphone-Segment hat Apple längst an Samsung abgeben müssen. Auch im PC-Markt sind die führenden Anbieter Lenovo, HP, Dell und erst an vierter Stelle Apple, gefolgt von ASUS. In China hat Apple bereits seit Jahren um Marktanteile zu kämpfen, teilweise sogar gegen die Regierung. Hier ist also weiterhin mit Gegenwind zu rechnen. Die neusten Vorwürfe chinesischer Konsumenten, die durch die Shanghai Consumer Council Behörde gestützt werden: 8 iPhone 6 Modelle fingen demnach Feuer. Nach einer forensischen Untersuchung der Smartphones, konnte Apple jedoch nachweisen, dass das Feuer in Folge physischen externen Einwirkens entfachte.

Wie entwickelt sich das Wearables Geschäft?

Das Wearables-Geschäft ist ein saisonales Geschäft und boomt vor allem während der Ferien. Der Gesamt-Markt wird durch Apple dominiert, gefolgt von Fitbit, Garmin, Samsung, Pebble und Jawbone. Dabei konnte Apple in 2016 und im Vergleich zu 2015 den Marktanteil während der Feriensaison deutlich ausbauen, während der größte Konkurrent Fitbit Marktanteile verlor. Jarmin baute zwar ebenfalls den Marktanteil aus, die Differenz zu Apple ist jedoch so groß, dass die Relevanz hier nicht gegeben ist. Die Umsätze mit allen Wearables-Produkten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 10 % und übertrumpften damit die Umsätze im Elektronik-Segment. Allerdings fielen die Verkäufe von Wearables-Hardware-Produkten deutlich. Im Vergleich zu 2015 (Q3201-Q32016) fielen die Gesamt-Verkäufe dieser Produkte, wie etwa die Smart-Watch um 71 %, während Samsung seine Verkäufe um 90 % steigern konnte. Apple veröffentlicht keine offiziellen Zahlen zu den Smart-Watch Verkäufen. Diese sind in den Zahlen für iPods und anderen Accessoires enthalten. Dennoch im Smart-Watch Bereich kann Apple die Führerschaft beim Marktanteil vor Garmin und Samsung mit einem guten Vorsprung halten.

Wie entwickelt sich das Segment Services Business?

Das Geschäftsfeld Services Business gehört neuerdings zu dem zweitgrößten Segment von Apple, gemessen an den Umsätzen. 24 % der Gesamtumsätze gingen in Q4 2016 von diesem Geschäftsbereich aus. Die Umsätze in diesem Bereich stiegen im Zeitraum Q4 2015-Q4 2016 von 5,1 Mrd. auf 6,3 Mrd. US-Dollar. Die einzelnen Bereiche in diesem Segment sind: iTunes, App Store, Apple Care, Apple Pay sowie iCloud. Dabei stiegen die Transaktionen über Apple Pay im Vergleich zum Vorjahr um ganze 500 %. Alleine in Q3 2016 stieg die Anzahl der User um 400 %. Laut der Vize-Präsidentin von Apple Pay, Jennifer Bailey, akzeptieren mittlerweile 35 % aller US-Einzelhändler den payment service von Apple. In 2017 soll der Anteil, den eigenen Schätzungen nach, auf 67 % steigen. Apple Music hat aktuell mehr als 20 Mio. registrierter User, seit es in 2015 an den Start ging. Zum Verlgeich: Spotify benötigte in etwa sieben Jahre um dieselbe Anzahl an Usern zu erreichen. Derweil übersteigt die Anzahl der zahlenden User bei Apple Music, bereits die 10 Mio. –Marke. Konkurrenz für Apple Music könnte in China zunehmen. Chinas Internet-Schwergewicht Tencent, will Marktanteile im Musik- und dem Live-Streaming- Geschäft ausbauen. Im Juli kaufte Tencent China Music für 2,7 Mrd. US-Dollar und wurde somit Chinas größter Anbieter für Streaming-Musik. Im nächsten Teil der Apple-Reihe schauen wir uns die Analysteneinschätzungen für Apple an.

