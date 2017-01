Apple (1) – Das sollten Sie über Apple wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

im Fiskaljahr 2016 verzeichnete Apple einen Nettoumsatz von 215,6 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang um 7 % bei den Umsätzen. Der Gewinn je Aktie fiel dabei von 9,22 US-Dollar auf 8,31 US-Dollar.

Rückgänge bei der Nachfrage nach Smartphones

Gemäß einigen Research-Instituten, wurde erwartet, dass die weltweiten Smartphone-Lieferungen im abgelaufenen Jahr, im Vergleich zum Vorjahr lediglich um etwa 0,60 % wachsen würden. Im Jahr 2015 wuchsen diese Lieferungen mit 10,4 % deutlich stärker. Apples iPhone repräsentiert ca. 58 % aller Umsätze.

Wie entwickelte sich der Markt für das MacBook?

Im Oktober 2016 hat Apple ein neues Pro-Modell des MacBooks vorgestellt, das dünner und kleiner ist als der Vorgänger. Die Nachfrage nach den neuen MacBooks scheint gut zu sein, denn wie aus Berichten hervorgeht, hat Apple neue Teile von Zulieferern bestellt. Im letzten Quartal des Fiskaljahres 2015 waren die Verkäufe des MacBooks nicht sehr profitabel. Die Umsätze waren um 17 % gefallen. Grund war die allgemein stagnierende Nachfrage nach PCs im Zeitraum Q3 2016-Q3 2016. In diesem Zeitraum stagnierte der Marktanteil des MacBooks von 8,1 auf 7,4 %. Hingegen haben Lenovo und Dell Marktanteile hinzugewonnen. Aktuell zeichnet sich allerdings wieder eine Verbesserung am PC-Markt. Zwar fällt die Nachfrage weiterhin, allerdings viel weniger als man es vorher prognostiziert hatte.

Wird das iPhone 8 Apple aus der Misere helfen?

Im Jahr 2017 wird das iPhone seinen zehnten Geburtstag feiern. In 2016 verzeichneten die Käufe des iPhones erstmals rückläufige Werte. Neuer Konkurrent Googles Pixel sowie Samsungs Galaxy Note, werden mit dem iPhone 8 direkt in Konkurrenz treten. Samsung hält seine Führung beim Marktanteil per Q3 2016 aufrecht, gefolgt von Apple und Huawei. Im September 2016 hat Apple das Modell 7 des iPhone vorgestellt. Es gab keine gravierenden Veränderungen, außer dass der headphone jack durch einen AirPod ersetzt wurde, womit die neuen EarPods nun per Bluetooth genutzt werden können. Es herrschte ein wenig Kritik darüber, da die winzig kleinen, kabellosen EarPods aller Wahrscheinlichkeit nach schnell verloren gehen könnten. Andererseits attestierte man Apple damit gleichzeitig eine gewisse Raffinesse, denn man befürchtet die Nachbestellungen für diese EarPods könnten die Umsätze antreiben. Klar ist, der zehnte Geburtstag des iPhone sollte mit dem iPhone 8 gebührlich gefeiert werden, vor allem in der Hinsicht Innovationen. Gemäß eigener Berichte soll Apple gleich an 10 Prototypen für das Modell 8 feilen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im zweiten Teil unserer Apple-Reihe.

