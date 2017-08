Apple: Die 17-Prozent-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Liebe Leser,

Apple hat zuletzt für Furore gesorgt. Binnen zweier Wochen ist die Aktie um insgesamt 4 % nach oben geschossen. Innerhalb der vergangenen vier Wochen beträgt das Plus sogar mehr als 5 %. Im schwachen Marktumfeld ist dies ein schönes Ergebnis. Grundlage der Entwicklung ist die wirtschaftliche Stärke. Bankanalysten haben zu 90 % der Aktie bescheinigt, ein „Kauf“ zu sein. 10 % wollen den Wert derzeit „Halten“. Niemand verkauft. Dies korrespondiert mit einer neu gewonnenen charttechnischen und technischen Stärke des Kultunternehmens. So hat sich bei 125 Euro ein deutlicher Boden herausgebildet. Ausgehend davon visiert Apple wieder alte Tops an.

Altes Top direkt vor Augen

Dabei fehlen zum derzeitigen Allzeithoch 142,87 Euro vom 12. Mai lediglich 4 %. Dies ist angesichts der zuletzt gezeigten Stärke nicht viel. Die Aktie nimmt Anlauf, darüber auch mindestens 150 Euro als neue runde Marke zu erobern. Dies wäre ein Zeichen für weiter steigende Kurse.

Dabei baut der Markt auf den ausgeprägten Aufwärtstrend. Die gleitenden Kursdurchschnitts-Werte sind in allen zeitlichen Dimensionen überwunden. Damit ist die Aktie in jeder Hinsicht im technischen Hausse-Modus. Der GD200 ist etwa 10 % entfernt. Dies gilt als ideal.

Die Aktie hat aufgrund des Aufwärtstrends noch hinreichend viel Potenzial.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.