AppleIst es endlich vollbracht, ?

Für die Aktie Apple stehen per 04.06.2019, 19:57 Uhr 179,33 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Apple zählt zum Segment "Technologie Hardware und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Apple entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Apple konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Apple auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Apple als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 21 Buy, 18 Hold, 3 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Apple aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (4 Buy, 3 Hold, 1 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 210,03 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 21,19 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 173,3 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Fundamental: Apple ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,7 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 79 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 71,63 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.