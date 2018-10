Applaus für die Jugend! / Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis 2018 verliehen (FOTO)

Stuttgart/Karlsruhe (ots) -Innovationspreis JAZ für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatzan drei Preisträger verliehen | Preisgelder in Höhe von insgesamt6.000 Euro | Preisverleihung im Rahmen der Eröffnungsveranstaltungdes Kongresses der Arbeitsschutz AktuellAm Eröffnungstag des Fachkongresses der Arbeitsschutz Aktuell(Dienstag, 23.10.2018) wurde in Stuttgart der DeutscheJugend-Arbeitsschutz-Preis (JAZ) 2018 verliehen.Den Preis für innovative Entwicklungen für mehr Sicherheit undGesundheit am Arbeitsplatz geht in diesem Jahr an die Auszubildendender Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co., der thyssenkruppFahrtreppen GmbH und der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.Das hat eine achtköpfige Fachjury, bestehend aus Vertreternregionaler Unternehmen und Experten aus Wirtschaft und Forschungsowie der Medienlandschaft nach intensiver Prüfung der Einreichungenentschieden. Sponsoren des Deutschen Jugend-Arbeitsschutz-Preisessind der Workwear-Hersteller Portwest Ltd. und die Universum VerlagsGmbH.Die Preisverleihung"Die Preisträgerinnen und Preisträger des DeutschenJugend-Arbeitsschutz-Preises 2018 sind junge Vorbilder, die mitinnovativen Ideen und aus eigener Bereitschaft heraus, den Arbeits-und Gesundheitsschutz im eigenen Unternehmen verbessern wollen. Dafürdanke ich allen Teilnehmern herzlich und gratuliere zurAuszeichnung.", betonte Katrin Schütz, Staatssekretärin imMinisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des LandesBaden-Württemberg bei der Eröffnung der festlichen Preisverleihungvor über 200 geladenen Gästen in Stuttgart. Pate des diesjährigenWettbewerbs ist der DEL2-Club Bietigheim Steelers. Stellvertretendfür die Mannschaft gratulierte Torhüter Sinisa Martinovic denGewinnern und übergab die Preise. Als professionellerEishockeyspieler weiß er genau, wie wichtig Sicherheit und Gesundheitbei der Arbeit sind: "Ganz egal, ob im Leistungssport oder amklassischen Arbeitsplatz. Die Aspekte Sicherheit und Gesundheitspielen immer eine zentrale Rolle.", so Martinović.Die Preisträger 2018Über den ersten Platz und 3.000 Euro freut sich dasAuszubildenden-Team der Bauunternehmung August Mainka GmbH & Co. fürihr Projekt "Sicherheitslaufmatte für Bewehrung". Hierbei handelt essich um eine selbstentwickelte Antirutsch-Industriematte ausantibakteriell behandeltem Vinyl und einer Oberfläche mitWellenstruktur. Die Matte sichert auf ebenso einfache wie effizienteArt und Weise die Laufwege auf Baustellen während des Verlegens derBewehrung bis zum Zeitpunkt der Betonage. Das Risiko des Stolperns,Hängenbleibens oder Umknickens wird so drastisch reduziert.Den zweiten Platz und eine Gewinnsumme in Höhe von 2.000 Euro gibtes für das Team der thyssenkrupp Fahrtreppen GmbH für ihren "Stoßkeilzum Trennen spaltfrei aneinanderhaftender Bleche". Immer wiedersorgen diese in der Praxis für Arbeitsunfälle. Die Auszubildendenkonzipierten daher eine Keilvorrichtung, ähnlich der Funktion einesSchraubendrehers. Das Ergebnis ist ein innovativer Stoßkeil, mit demeffektiv Verletzungen vermieden werden können.Der mit 1.000 Euro dotierte dritte Platz geht an die BoehringerIngelheim Pharma GmbH & Co. KG für den Beitrag Safetivity"Arbeitssicherheit kein Tabu". Hierbei handelt es sich um ein Spiel,das die Auszubildenden der Chemielaboranden entwickelt haben.Angelehnt an das Gesellschaftsspiel "Activity" vermittelt"Safetivity" auf spielerische Art und Weise die Inhalte derjährlichen Wiederholungsschulung zur Arbeitssicherheit für dieAuszubildenden. Das Spiel fördert den offenen Diskurs und Austauschunter verschiedensten Berufsgruppen und vertieft den Lehrstoff.Über den Deutschen Jugend-Arbeitsschutz-PreisDer Deutsche Jugend-Arbeitsschutz-Preis wird alle zwei Jahre vonder FASI, einem Zusammenschluss aus dem Verein DeutscherRevisions-Ingenieure e.V. (VDRI), dem Verein DeutscherGewerbeaufsichtsbeamter e.V. (VDGAB) und dem VDSI - Verband fürSicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V.,verliehen. Bei dem Wettbewerb zählen effektive, clevere und zugleichwirtschaftliche Lösungen, die sich auch in anderen Betrieben umsetzenlassen. Teilnehmen können einzelne Auszubildende oder Gruppen vonJugendlichen bis 24 Jahren aus Berufsschulen und Betrieben. ZurBewertung und zum Vergleich der eingereichten Projekte, werdenfolgende Kriterien herangezogen: Schutzwirkung, Verbesserung derQualität der Arbeit, Übertragbarkeit, Wirtschaftlichkeit undKreativität.Pressekontakt:Lisa GrüblKommunikationsmanagerinSchiersteiner Straße 3965187 WiesbadenTelefon: +49 611 15755-16E-Mail: info@fasi.dewww.fasi.deOriginal-Content von: HINTE Marketing & Media GmbH, übermittelt durch news aktuell