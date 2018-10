Applaus, Applaus: MET OPERA LIVE IM KINO startet erfolgreich in die neue Saison (FOTO)

München/New York (ots) -Verdis AIDA mit Anna Netrebko zog vergangenen Samstag knapp 40.000Besucher in die deutschen und österreichischen KinosäleDie erste Vorstellung der MET OPERA LIVE IM KINO-Saison 2018/2019ist am vergangenen Samstag erfolgreich in die neue Saison gestartet.Mit 39.200 Zuschauerinnen und Zuschauern in einer einzigenVorstellung setzte sich die preisgekrönte Veranstaltungsreihe mit derLive-Übertragung von Verdis AIDA an die 5. Stelle der deutschen undan die 4. Stelle der österreichischen Umsatzcharts. In der Titelrollebrillierte die Star-Sopranistin Anna Netrebko.Im Laufe der aktuellen Saison werden noch neun weitereÜbertragungen aus der legendären Metropolitan Opera New York live inbester Bild- und Tonqualität in Deutschland und Österreich im Kino zusehen sein.Am 20. Oktober folgt die von Tony Award Gewinner Darko Tresnjakinszenierte Neuproduktion von Camille Saint-Saëns SAMSON ET DALILAmit den Opernstars Roberto Alagna und Elina Garanca in denTitelrollen. Dirigieren wird Sir Mark Elder.MET OPERA LIVE IM KINOWebseite: www.metimkino.deFacebook: https://www.facebook.com/metimkino/Pressekontakt:Katja Raths, Clasart Classic, Head of Classical Music DepartmentTel: +49 (0) 89 29093-0, Email: katja.raths@tmg.deOriginal-Content von: Clasart Classic, übermittelt durch news aktuell