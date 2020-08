Appetitmacher für Bundesliga-Fußball - Sky Sport News überträgt zahlreiche Testspiele live im Free-TV und zeigt im September mehr Transfer-Updates

Unterföhring (ots) -- Der Schauinsland-Reisen Cup der Traditionen mit Borussia Dortmund, MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam am Samstag, 22. August, ab 15.15 Uhr - Weitere Testspiele des BVB am 28. August ab 15.15 Uhr gegen SC Paderborn und VfL Bochum - Doppelpack mit Werder Bremen: Gegen FC Groningen und FC St. Pauli am 29. August ab 14.45 Uhr - Noch mehr Transfer-Updates auf Sky Sport News ab September - Sky Sport News HD ist im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App verfügbarUnterföhring, 21. August 2020 - Rund einen Monat vor dem Start ist die Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison bei den Teams in vollem Gange. Um den Fans die Wartezeit auf die ersten Pflichtspiele zu verkürzen, zeigt Sky Sport News bis Ende August mehrere Testspiele.Zum Auftakt gibt es bei Sky Sport News an diesem Wochenende den Schauinsland-Reisen Cup der Traditionen in Duisburg, bei dem Borussia Dortmund, MSV Duisburg und Feyenoord Rotterdam antreten. Sky überträgt ab 15.15 Uhr live von den drei Spielen, die jeweils eine Länge von zweimal 30 Minuten haben. Zunächst kommt es um 15.30 Uhr zur Partie Duisburg gegen BVB, anschließend treffen um 16.30 Uhr der BVB und Feyenoord aufeinander und für den fußballerischen Abschluss des Turniers sorgt um 18.00 Uhr die Partie Duisburg gegen Feyenoord.BVB-Fans kommen auch am 28. August in den Genuss, zwei Testspiele ihres Teams live auf SSN zu verfolgen. Zunächst spielen die Dortmunder gegen den Zweitligisten SC Paderborn und anschließend gegen den VfL Bochum. Sky überträgt den doppelten Test ab 15.15 Uhr.Einen Tag später, am 29. August, begrüßt Werder Bremen den FC Groningen und den FC St. Pauli. Die Live-Berichterstattung aus Bremen beginnt um 14.45 Uhr.Tägliche Transfer-Updates auf Sky Sport News ab September"Ein irres Glücksspiel" nannte Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic den Transfermarkt in diesem Sommer. Bis zum 5. Oktober haben die Vereine die Chance, ihren Kader personell zu ergänzen oder auch Spieler abzugeben. Besonders gefragt sind hierbei die aktuellen Gerüchte, denen Sky Sport News im wöchentlichen Format "Transfer-Update - die Show" auf den Grund geht.Zum 31. August ändert Sky Sport News das Sendeschema seines Transfer-Formats und trägt damit der veränderten Dynamik der Transferaktivitäten rund um den Ligastart Rechnung. Montags und freitags wird es weiterhin ab 18.00 Uhr das 30-minütige Format "Transfer-Update - die Show" in der im Wechsel Max Bielefeld und Marc Behrenbeck aktuelle Spekulationen und Geschehnisse auf dem europäischen Transfermarkt beleuchten. Zudem gibt es dienstags und donnerstags jeweils um 18.00 Uhr das "Transfer-Update Express" - ein neues 15-minütiges Kurzformat mit allen neuesten Entwicklungen. Immer mittwochs um 18.00 Uhr wird Sky Sport News, erstmalig am 2. September, zudem das "Transfer-Update - der Talk" ausstrahlen. Hier werden Max Bielefeld oder Marc Behrenbeck immer mit einem Gast über aktuelle Aspekte rund um den Transfermarkt diskutieren.Fußballfans können sich auch auf skysport.de und in der Sky Sport App in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren. Darüber hinaus steht dort ein frei empfangbarer Livestream von Sky Sport News zur Verfügung. Auf Twitter (twitter.com/skysportnewshd) berichten die Reporter von Sky Sport News unter dem Hashtag #SkyTransfer von den aktuellen Abschlüssen und Gerüchten.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/4685367OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell