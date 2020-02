Köln (ots) - Yummy! VOXup macht jetzt noch mehr Appetit auf gutes Essen und holtab dem 2. März (montags bis freitags ab 15:15 Uhr) die beliebte Kochshow "essen& trinken - Für jeden Tag" ins Programm. Damit erweitert der neueVOX-Schwestersender sein Food-Angebot um einen weiteren Leckerbissen und bietetsomit neben den VOX-Erfolgsformaten "Schmeck nicht, gibt's nicht", "KitchenImpossible", "Das perfekte Dinner" und "Das perfekte Promi Dinner" den perfektenkulinarischen TV-Genuss. "Wir freuen uns, dass wir mit 'essen & trinken - Fürjeden Tag' eine so hochwertige Eigenproduktion zu VOXup holen können, um hierein noch vielfältigeres Food-Line-up zu schaffen. Mit drei Kochformaten pro Tagund zwei Primetime-Shows pro Woche ist VOXup damit der Free-TV Sender, der nichtnur die meisten Kochstunden zeigt, sondern das auch noch in gewohnterVOX-Qualität", so RTL Executive Vice President Multichannel Oliver Schablitzki.Der Zuschauer erlebt dabei gleich doppelten Genuss, denn VOXup zeigt von "essen& trinken - Für jeden Tag" nicht nur Erstausstrahlungen, sondern bietet auch einWiedersehen mit bereits ausgestrahlten Sendungen. Die Kochshow "essen & trinken- Für jeden Tag", basierend auf der gleichnamigen Gruner + Jahr-Zeitschrift mitTim Mälzer, war bisher bei RTLplus beheimatet und rundet nun den Food-Block desneuesten Senders der Mediengruppe ab. Unter dem Motto "Schnell! Einfach!Lecker!" kreieren zwei Profi-Kochteams im täglichen Wechsel tolleAlltagsgerichte zum Nachkochen. Mit dabei sind die Schweizer Chefköchin MetaHiltebrand und Küchenmeister Ludwig Heer sowie die KonditorenweltmeisterinAndrea Schirmaier-Huber und der Kochspezialist Ronny Loll.Die Teams kochen im Wechsel zu zweit jeweils ein leckeres Drei-Gänge-Menü - unddas täglich von montags bis freitags. Analog zu den aktuellen Ausgaben von"essen & trinken - Für jeden Tag" steht jede Sendung unter einem bestimmtenkulinarischen Motto. Alle Rezepte stammen aus der renommierten G + J-Küche,gelingen einfach und sind immer mit dem besonderen Pfiff. Die Zuschauer dürfensich auf genaue Einkaufslisten, klare Zubereitungsanleitungen, nützliche Tippsund Tricks freuen sowie jede Menge Spaß und gute Unterhaltung rund um die ThemenKüche und Kochen.Die Dreharbeiten finden im Kochstudio von Tim Mälzers Restaurant "Bullerei" inHamburg statt. Der Starkoch fungiert mit seiner Firma tibool Media als Produzentder Sendung. Koproduzent ist Riverside Entertainment.Und noch mehr "essen & trinken - Für jeden Tag": Ab 2. April, täglich um 13 Uhr,ist die eigenproduzierte Kochshow auch bei "RTL Living" zu sehen. DerRTL-Pay-TV-Sender zeigt die Eigenproduktion dann ab Staffel 2.Pressekontakt:Yvonne WagnerMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: 0221-45674225Yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deKatrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: 0221-45674404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138881/4513034OTS: VOXupOriginal-Content von: VOXup, übermittelt durch news aktuell