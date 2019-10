Appell an ungeschützte Verkehrsteilnehmer: Lassen Sie sich sehen! / DEKRA Tipps für die dunkle Jahreszeit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Helle Kleidung ist gut, reicht aber nicht- Retroreflektierende Elemente geben mehr Sicherheit- Fußgänger, Rad- und Rollerfahrer werden leicht übersehen"Lassen Sie sich sehen!", empfehlen die Unfallforscher von DEKRAungeschützten Verkehrsteilnehmern für die dunkle Jahreszeit. BeiDämmerung und Dunkelheit sind Fußgänger, Roller- und Radfahrer fürAutofahrer oft nur schwer zu erkennen. Reflektoren und helle Kleidungsind deshalb gerade in den lichtarmen Herbst- und Wintermonaten einMuss.Im Jahr 2018 starben auf Deutschlands Straßen insgesamt 458Fußgänger - mehr als jeder zweite davon (232) bei Dämmerung oderDunkelheit. "Das ist kein Zufall", sagt DEKRA UnfallforscherinStefanie Ritter. "Autofahrer sehen im Dunkeln viel schlechter als beiHelligkeit und erleben einen ständigen Wechsel von Hell und Dunkel,zum Beispiel durch Leuchtreklame oder Lichtreflexe auf nasserFahrbahn." Ein weiterer Grund, warum Fußgänger, Roller- und Radfahrerleichter übersehen werden, ist ihre vergleichsweise schmaleSilhouette."Die Konsequenz kann nur sein: Wer zu Fuß, mit Rad oder Roller imDunkeln unterwegs ist, muss dafür sorgen, dass er von anderenVerkehrsteilnehmern schon von weitem zu erkennen ist", betont dieUnfallexpertin. "Je früher man Sie sieht, umso sicherer kommen Sieans Ziel."Und wie schützt man sich am besten?- Helle, kontrastreiche Kleidung ist gut, reicht aber nicht aus.Ohne retroreflektierende Elemente an Kleidung und Schulranzengeht es nicht: Leuchtstreifen, Aufkleber, Warnwesten - alles istgut, was auffällt.- Vor allem Reflektoren und weiße Flächen an den Schuhen sind einwichtiges Sicherheitselement. Die Füße werden vomScheinwerferlicht eines Autos zuerst erfasst und fallen außerdemauf, weil sie sich meist bewegen.- Beim Überqueren der Fahrbahn keine Hektik, nur an gutbeleuchteten Stellen über die Straße gehen und möglichstZebrastreifen oder Ampeln nutzen. Nicht hinter Sichthindernissenauf die Fahrbahn treten.- Auch Rad- und Rollerfahrer sind im Dunklen viel sichererunterwegs, wenn sie durch Reflektoren auffallen oder eineWarnweste tragen. Unverzichtbar sind intakte aktive und passiveBeleuchtung. Deshalb: Jetzt die lichttechnischen Einrichtungentesten, Batterien erneuern, Reflektoren prüfen. Noch beiEinbruch der Dämmerung ohne Licht zu fahren, ist schlichtlebensgefährlich.Den Autofahrern gilt der Appell der Unfallexpertin, in der dunklenJahreszeit noch aufmerksamer und zurückhaltender zu fahren. Vor allembei schwierigen Lichtverhältnissen ist besondere Rücksicht auf dieungeschützten Verkehrsteilnehmer erforderlich. Für gute Sicht isteine funktionierende Lichtanlage am Fahrzeug ein Muss. Um dieBlendung des Fahrers durch Reflexionen bei Gegenlicht möglichstgering zu halten, sollte zudem die Windschutzscheibe regelmäßiggereinigt werden.Pressekontakt:DEKRA e.V.KonzernkommunikationWolfgang Sigloch0711.7861-23860711.7861-742386wolfgang.sigloch@dekra.comOriginal-Content von: DEKRA SE, übermittelt durch news aktuell