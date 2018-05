Appell an Jogi Löw: Prominente unterstützen 1LIVE-Torwart

Köln (ots) -Moritz Bleibtreu, Frank Plasberg, Wolfgang Bosbach, Smudo und vieleandere unterstützen 1LIVE-Reporter Daniel Danger bei seinerWM-Mission. Weit über 30 Stars appellieren via Videobotschaft an denBundestrainer: Nimm ihn mit als dritten Torwart im DFB-Kader, Dangerfür Deutschland!Eine Woche vor der DFB-Kaderbekanntgabe am 15. Mai für die Fußball-WM2018 in Russland nimmt die Mission #DangerfürDeutschland weiter Fahrtauf. 1LIVE-Gefahrenreporter Daniel Danger möchte als dritter Torwartmit zur WM in Russland. Er hat noch sieben Tage, um Joachim Löw aufsich aufmerksam zu machen.Zur Vorbereitung ist er in den vergangenen Wochen an seinkörperliches Limit gegangen. Nach einem erfolgreichen Torwarttrainingbei Bundesligist Borussia Mönchengladbach stellte er sich in dervergangenen Woche einer besonders harten, sportlichenHerausforderung: Daniel Danger trat sechs Stunden lang imElfmeterschießen auf dem Markplatz in Mönchengladbach an. Alles unterdem Motto "Ein Mann gegen eine Stadt". Der Torschuss-Marathon endetemit einer unglaublichen Quote: 203 Mal verwandelte Mönchengladbacheinen Elfmeter, aber 344 Mal konnte Danger den Ball abwehren. Selbstprominente Elfmeterschützen, darunter Songwriter Joris und FußballerChristoph Kramer, waren sichtlich beeindruckt von Dangers Stärke imTor.Eine Auswahl prominenter O-Töne zur Nominierung von Daniel Danger alsdritter Torwart im DFB-Kader:"Er hat unglaubliche Hand-Auge-Koordination." Smudo (Musiker, DieFantastischen Vier)"Er ist sicherer als ein Tresor." Frank Plasberg (Moderator, hartaber fair)"Es ist der einzig logische Schritt." Luke Mockridge (Comedian undModerator, 2LIVE in 1LIVE)"Dies ist keine Bitte. Dies ist eine Aufforderung. Dies ist einHilferuf!" Campino (Sänger, Die Toten Hosen)Einen Kurzclip zur Mission und alle Unterstützer auf einen Blickfinden Sie hier: https://presse.wdr.de/plounge/radio/1live/2018/05/20180508_danger_fuer_deutschland.htmlDas komplette Video zur Mission finden Sie hier:https://www.facebook.com/1LIVE/videos/10155228538311831/https: //twitter.com/wdr_pressehttps: //presselounge.wdr.dePressekontakt:WDR Presse und InformationKatrin AhuesTel: 0221 220 7100Email: katrin.ahues@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell