Appell an G7-Gipfel: Tragödie von Idlib stoppen / 90 Kinder binnen vier Wochen getötet

München (ots) - Vier Wochen, 400 Tote, darunter 90 Kinder: DieSOS-Kinderdörfer rufen anlässlich des G7-Gipfels im französischenBiarritz (24. bis 26. August) die Gipfelteilnehmer dazu auf, dasSterben in der syrischen Rebellenhochburg Idlib zu einem Schwerpunktauf der Tagesordnung zu machen.Allein im Juli seien mehr Menschen in dem Bürgerkriegsland getötetworden als im gesamten Jahr 2018. "In der Region gibt es wedersauberes Wasser noch genug Nahrung für Kinder. Selbst Krankenhäuserwerden bombardiert", sagt Louay Yassin, Pressesprecher derHilfsorganisation."Die führenden Industrienationen müssen jetzt alles in ihrer MachtStehende tun, um eine Katastrophe zu stoppen, die sogar die Massakervon Ost-Ghouta und Aleppo in den Schatten stellen könnte", sagtYassin.