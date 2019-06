Appell: G20 muss Klimawandel energisch angehen

OSAKA (dpa-AFX) - Vor dem G20-Gipfel im japanischen Osaka hat die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision die großen Wirtschaftsmächte aufgerufen, entschlossener gegen den Klimawandel und andere Krisen vorzugehen.



Kinder seien besonders betroffen. Schon heute müssten bereits 25 Millionen Menschen nach UN-Angaben vor den Auswirkungen des Klimawandels fliehen. Eine globale Strategie sei nötig, sagte Marwin Meier von World Vision.

Er übte scharfe Kritik an der Uneinigkeit der G20, die mit der "Amerika Zuerst"-Politik immer weniger Konsens finde. Die Gruppe verliere dadurch an Relevanz. "Die Welt kann sich nationale Alleingänge und rückschrittliches Denken einfach nicht mehr leisten", sagte Meier. Neben dem Klimawandel müssten auch der mangelnde Zugang zu Gesundheitssystemen, zu Trinkwasser und der sexuelle und militärische Missbrauch von Kindern angegangen werden.

Der neue Ausbruch von Ebola in Ostafrika zeige wieder, wie wichtig internationale Zusammenarbeit sei. Im Ostkongo sind bereits 1400 Menschen daran gestorben. Die Krankheit breitet sich jetzt auch in Uganda aus. Nachbarländer wie Ruanda und Südsudan fürchten, dass die Epidemie übergreift. Auch hier müsste die G20 entschieden handeln. Der Notfallfonds der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für solche Epidemien sei nicht einmal zur Hälfte gefüllt. Blieben die G20 und die Welt untätig, "wird das tödliche Folgen haben".

World Vision und fünf andere Kinderhilfsorganisationen forderten die Welt vor dem Gipfel auf, das Schicksal von Kindern stärker in den Fokus zu rücken. Jedes Jahr sterben nach ihren Angaben mehr als fünf Millionen Kinder an vermeidbaren Krankheiten. 64 Millionen besuchten nicht einmal die Grundschule. 150 Millionen Mädchen und Jungen trügen schwere gesundheitliche Schäden davon, weil sie hungerten. Jedes vierte Kind wachse in Kriegsgebieten auf./lw/DP/stk