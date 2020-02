Bonn (ots) - ZNS - Hannelore Kohl Stiftung bietet kostenlose Erweiterung derGehirn-Erschütterungs-Test-App (GET-App) für Mannschaftssportarten anDie Gefahr besteht im Fußball und Eishockey ebenso wie im Handball, AmericanFootball oder Basketball: In all den beliebten Mannschaftssportarten erleidendie Spieler*innen hin und wieder eine Gehirnerschütterung. Oft wird dieVerletzung unterschätzt, obwohl eine nicht erkannte Gehirnerschütterunglebenslange gesundheitliche Folgen haben kann. Die ZNS - Hannelore Kohl Stiftunghat nun die 2016 veröffentlichte Gehirn-Erschütterungs-Test-App (kurz: GET-App)weiterentwickelt. Die App ist kostenlos und unterstützt Vereine bei derFrüherkennung von Gehirnerschütterungen.Die neue Trainerversion der GET-App, die am Donnerstag inBerlin-Hohenschönhausen vorgestellt wurde, richtet sich gezielt an Trainer*innenund Betreuer*innen im Mannschaftssport - auch und gerade im Breiten- undJugendsport. Die Erweiterung erlaubt es erstmals, Baseline-Werte für eingesamtes Team zu speichern, um im Notfall sofort darauf zurückgreifen undVeränderungen erkennen zu können (Baseline = Ruhewert, der vor der Saisonerhoben wird)."Seitdem wir die GET-App veröffentlicht haben, wurde aus dem Kreis derTrainerinnen und Trainer wiederholt der Wunsch geäußert, die Einzelnutzung aufMannschaften auszuweiten", sagt Helga Lüngen, Geschäftsführerin der ZNS -Hannelore Kohl Stiftung. "Wenn so eine Anregung von der Basis kommt, ist sie füruns Auftrag und Verpflichtung zugleich."Unter Mitarbeit von Dr. Axel Gänsslen, der zu den Initiatoren der Kampagne'Schütz deinen Kopf' gehört, wurde die App entsprechend weiterentwickelt. "DasZiel der App ist es, dass wir auch einem Nicht-Mediziner ermöglichen,festzustellen, ob es eine Gehirnerschütterung sein könnte", erklärt derUnfallchirurg. Im integrierten Notfalltest werden die Symptome innerhalb vonwenigen Minuten abgefragt, ergänzt durch einen Reaktions- undGleichgewichtstest.Als Mannschaftsarzt des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg hat Gänsslenimmer wieder mit Gehirnerschütterungen zu tun. "Das Problem, das wir im Sporthaben: Der Spieler will weiterspielen", weiß der Mediziner und unterstreicht:"Wenn der Verdacht einer Gehirnerschütterung besteht, müssen wir die Spieler vorsich selbst - und den Ansprüchen des Umfelds - schützen."Welche Auswirkungen eine Gehirnerschütterung haben kann, weiß André Rankel auseigener Erfahrung. Der Kapitän der Eisbären Berlin erlitt in seiner Karrieremehrfach Kopfverletzungen und fiel länger aus. "Die Gesundheit muss immer anerster Stelle stehen", fordert der 34-Jährige. "Es ist wirklich wichtig, dassÄrzte, Physiotherapeuten und Trainer den Sportler beschützen und ihm helfen,eine Lösung zu finden. Eine Gehirnerschütterung ist eine gefährlicheVerletzung."Eishockey-Spieler Rankel hält die GET-App daher ebenso wie Basketballer JohannesThiemann für sinnvoll. "Man will sein Team einfach nicht im Stich lassen unddeshalb weiterspielen", sagt der Center von Pokalsieger ALBA Berlin. "Wenn manjedoch nicht weiß, ob man eine Gehirnerschütterung hat oder nicht, ist dasgefährlich und nicht gesund. Daher ist es extrem gut, wenn die App als Indikatordienen kann."Im November 2019 zog sich Thiemann in der EuroLeague eine Gehirnerschütterungzu, der Nationalspieler fiel wochenlang aus. "Ich habe die Gehirnerschütterungein bisschen unterschätzt", gesteht der 26-Jährige rückblickend ein. "Ichdachte, dass ich nach ein paar Tagen wieder spielen kann, aber es ist andersgekommen. Der Heilungsverlauf hat mir gezeigt, dass eine Gehirnerschütterungeine deutlich ernstere Verletzung ist als ich vorher angenommen hatte."Mit der GET-App will die ZNS - Hannelore Kohl Stiftung die notwendigeFrüherkennung erleichtern. "Das Handling ist sehr einfach und ohne großenAufwand am Spielfeldrand möglich", wirbt Lüngen. Sie betont:"Gehirnerschütterungen müssen schnell erkannt und ernst genommen werden." Dasfordert auch Prof. Dr. Peter Vajkoczy. "Eine Gehirnerschütterung wird gerneverharmlost. Umso wichtiger ist es, eine Sensibilisierung für diesesunterschätzte Krankheitsbild zu erreichen."Gerade im Breitensport sowie im Kinder- und Jugendbereich sei es jedoch, warntder Direktor der Klinik für Neurochirurgie an der Berliner Charité, "noch sehrviel wahrscheinlicher als im Profisport, eine Gehirnerschütterung zu übersehen."Er betont jedoch ebenso wie Medizinerkollege Gänsslen: "Die App ist einHinweisinstrument, kein Diagnoseinstrument." Bestätigt die GET-App den Verdachtauf ein Schädel-Hirn-Trauma, sei sofort ein Arzt aufzusuchen.Neben der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung setzten sich die Willy Robert PitzerStiftung und die gesetzliche Unfallversicherung VBG für die Weiterentwicklungder GET-App ein. "Als Partnerin des Sports ist die VBG bestrebt, Sportlerinnenund Sportler bei der Gesunderhaltung bestmöglich zu unterstützen", sagt NorbertMoser, Koordinator Präventionsfeld Sport der VBG. 