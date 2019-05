App myAir(TM) von ResMed mit dem Siegel PneumoDigital ausgezeichnet (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "ResMed":

Martinsried bei München (ots) -myAir von ResMed wurde als erste Web-Applikation für Patienten miteiner Schlafapnoe Therapie mit dem Siegel der InitiativePneumoDigital - bestehend aus der Deutschen Atemwegsliga e.V., derDeutschen Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. und Alpha1Deutschland e.V. - ausgezeichnet. PneumoDigital ist ein Siegel, mitdem Nutzer die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von pneumologischenApps besser einschätzen und eine fundierte Auswahl treffen können.Mit mehr als 25.000 Nutzern in Deutschland zählt myAirTM zu denführenden pneumologischen Apps auf dem deutschen Markt. Mit dieserWeb-Applikation können Patienten ihre Schlafapnoe-Therapie selbst indie Hand nehmen und den Erfolg auf ihrem Laptop, PC, Tablet oderSmartphone verfolgen. Mit myAirTM werden Daten des ResMedSchlafapnoe-Therapiegerätes automatisch und gesichert abgerufen,analysiert und angezeigt. Patienten können tagesaktuelle Grafiken undInformationen zu Ihrer Therapie einsehen und erhalten Feedback zurTherapienutzung und -effizienz.myAir bietet Coaching und Motivation für Schlafapnoe-PatientenFür Schlafapnoe-Patienten funktioniert myAirTM von ResMed wie einSchlaf-Coach: Das Online-Programm unterstützt sie bei der Therapie,motiviert sie zur regelmäßigen Nutzung ihresSchlafapnoe-Therapiegerätes und sorgt so für eine optimaleNachverfolgung des Therapieverlaufs. Per E-Mail oder SMS erhalten diePatienten individuelle und unterstützende Tipps, Links zu Videos undMotivationsmitteilungen, die ihnen dabei helfen, ihre Therapie nocheffektiver zu gestalten. Der positive Effekt auf dieTherapie-Compliance bei der Nutzung von myAirTM von ResMed wurdebereits durch einige Studien nachgewiesen (1). Die App myAirTM kannmit Geräten der ResMed Serien AirSense[TM] und AirCurve[TM] genutztwerden.Wie wird das PneumoDigital-Siegel vergeben?Nach der Bewerbung des Herstellers nimmt das Zentrum für Telematikund Telemedizin in Bochum (ZTG) eine technische Überprüfung derGesundheits-App vor und erstellt einen Bericht. Die App-Tester vonPneumoDigital führen ihre individuelle Bewertung durch undüberprüfen, ob die App alle wichtigen Kriterien hinsichtlichDatenschutz, Anwenderfreundlichkeit und medizinischem Nutzen erfüllt."Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Web-App myAirTM durch eineunabhängige Stelle testen und zertifizieren lassen konnten. DasPneumoDigital-Siegel bescheinigt ResMed, dass myAirTM eine sinnvolleErgänzung zur Therapie darstellt. Unsere Strategie, den Patienten inseine Therapie einzubinden, wird zum wiederholten Male als sinnvollund zielführend bestätigt", sagt Katrin Pucknat, Chief ExecutiveOfficer (Geschäftsführerin) von ResMed Deutschland.Dr. Uta Butt, Geschäftsführerin der Deutschen Atemwegsliga e.V.,ergänzt: "Mit dem Siegel Pneumodigital haben wir ein praxistauglichesVerfahren auf den Weg gebracht, um Patienten ein objektivesBewertungskriterium für die zahlreichen am Markt befindlichen Apps andie Hand zu geben. Es freut uns, dass wir mit myAirTM von ResMed nunerstmalig dieses Siegel verleihen konnten und somit zum Vorteil vonPatienten eine Orientierungshilfe bei der Einschätzung vonApp-Angeboten geben zu können."Über ResMedResMed (NYSE: RMD, ASX: RMD) ist Vorreiter in der Entwicklunginnovativer Lösungen für die Schlaf- und Beatmungstherapie, umPatienten ein gesünderes Leben zu ermöglichen undKrankenhausaufenthalte zu vermeiden. Unsere telemedizinischenTherapiegeräte verändern die Versorgung von Menschen mitschlafbezogenen Atmungsstörungen, COPD und anderen chronischenErkrankungen. Unsere umfassenden außerklinischen Softwareplattformenunterstützen Fachpersonal und Pflegekräfte dabei, Patienten in ihrerhäuslichen Umgebung oder einer Pflegeeinrichtung zu versorgen.Mithilfe einer besseren Gesundheitsversorgung steigern wir dieLebensqualität, reduzieren die Auswirkungen chronischer Krankheitenund senken die Gesundheitsausgaben in über 120 Ländern. WeitereInformationen unter: www.resmed.comÜber die Deutsche AtemwegsligaDie Deutsche Atemwegsliga wendet sich an alle Ärzte, die Patientenmit Atemwegserkrankungen versorgen sowie an interessierte Patienten.Ihre vorrangige Aufgabe ist es, neue wissenschaftliche Erkenntnissein die Praxis umzusetzen. Durch Empfehlungen, die von Expertengruppenerarbeitet werden, durch Vorträge, Seminare, Beratung vonSelbsthilfegruppen und intensive Öffentlichkeitsarbeit sollenStandards für Prophylaxe, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation vonAtemwegserkrankungen etabliert werden. Weitere Informationen unterhttps://www.atemwegsliga.de/atemwegsliga.htmlÜber die Deutsche Patientenliga AtemwegserkrankungenDie Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V. versteht sich alsVereinigung all jener Personen, die "Hilfe für Atemwegskranke"leisten oder die diese Hilfe als Betroffene in Anspruch nehmenwollen. Dabei geht es der Patientenliga Atemwegserkrankungen e.V.darum, möglichst viele Patienten, Ärzte und Therapeuten zur Mitarbeitzu bewegen. Über Alpha1 Deutschland e.V.Alpha1 Deutschland e.V. ist eine national und internationaltätige, gemeinnützige Patientenorganisation, deren Ziele es sind, diePatienten mit Alpha-1-Antitrypsinmangel und ihre Angehörigen in ihremAlltag zu unterstützen, über ihre Erkrankung zu informieren und denAlpha-1-Antitrypsinmangel stärker ins Bewusstsein von Ärzten undForschern sowie in den Fokus der Öffentlichkeit zu bringen. WeitereInformationen unter https://www.alpha1-deutschland.org/+++ Weitere Informationen +++Weitere Informationen zur App unter: http://ots.de/pwvg0c+++ Quellenangabe +++(1) Woehrle et al. | Effect of a patient engagement tool onpositive airway pressure adherence: analysis of a German healthcareprovider database | Sleep Medicine Journal 41 (2018), pp. 20-26