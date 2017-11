App-basierter Finanzassistent Zuper launcht seinen Service auch in Österreich

München (ots) - Erst in diesem Jahr ist die Zuper GmbH erfolgreichin Deutschland gestartet. Nun expandiert die Multibanking-App, sodassfortan auch Kunden in Österreich von dem persönlichenFinanzassistenten profitieren können. Mehr als 770 Banken können dortschon mit der App verknüpft werden.Zuper ist eine App, die seinen Nutzern dabei hilft, seineFinanzbewegungen und Ausgabeverhalten aller Konten besser zuverstehen und zu kontrollieren. Personalisierte Finanz- und Spartippsunterstützten die ganzheitliche finanzielle Gesundheit der Nutzer.Seit heute gibt es diesen Service nun auch in Österreich. Damiterschließt das Unternehmen einen sehr spannenden Finanzmarkt mit vielPotential, in welchem die Fintech- und Startup-Szene floriert.Entsprechend offen ist er für neue europäische Innovationen undTech-Lösungen, wie auch Zuper CEO Alexey Rubtsov weiß:"Wir leben im Jahr 2017. Unsere Möglichkeiten, Waren zu kaufen undfür sie zu bezahlen, sind in einem ständigen Wandel. Nur dasManagement unserer persönlichen Finanzen scheint dabei in derVergangenheit stecken geblieben zu sein. Mit Zuper eröffnen wirNutzern daher die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre finanzielleGesundheit zu verbessern und ihr Finanzmanagement ihrem modernenLifestyle anzupassen - und wir können es kaum erwarten, dies nachÖsterreich zu bringen."Mit mehreren tausend Nutzern ist Zuper in Deutschland bereitserfolgreich im Markt angekommen. Erste Beta-Test bestätigten auch dieNachfrage in Österreich. Neben dem Konzept und derBenutzerfreundlichkeit wurden dort vor allem die Funktionen und dasAussehen für gut befunden. Mit dem TÜV-Zertifikat wurde die Zuper Appnun auch in puncto Sicherheit und Vertrauen bestätigt.Ab heute ist die App im App Store und im Play Store erhältlich.Mehr Infos unter: https://de.getzuper.com/oesterreich/Über die Zuper GmbH:Das 2016 gegründete Münchner Fintech Zuper ist eine Banking Appfür alle Konten. Neben typischem Online Banking wie Überweisungen undTransaktionshistorie hilft die Finanz App Ausgaben mittels Budgetsund intelligenten Benachrichtigungen unter Kontrolle zu haben. Mehrunter: https://de.getzuper.com/Pressekontakt:Zuper GmbHLisa Meisterjahnlisa.meisterjahn@web.deOriginal-Content von: Zuper GmbH, übermittelt durch news aktuell